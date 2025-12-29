В правительстве Омской области ищут нового главу регионального фонда капремонта

Сегодня, 29 декабря, на сайте правительства Омской области появилось объявление о поисках нового руководителя регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Конкурс на замещение вакантной должности объявило министерство энергетики и ЖКХ.
Конкурс будет проходить в два этапа. Для начала претендентам необходимо будет сдать квалификационный экзамен. Он пройдет 2 февраля в конференц-зале минэнерго по адресу П. Некрасова, 6. Далее успешно сдавших экзамен ждет индивидуальное собеседование, оно состоится 6 февраля.
Сейчас фонд капремонта возглавляет Александр Хомин. В аналогичном конкурсе он победил в феврале 2023 года. Контакт с ним был заключен на три года, и в 2026-м его полномочия истекают.
До Хомина регфонд возглавляла Марина Степанова. Ее признали виновной в коммерческом подкупе и получении взятки и осудили на 8 лет колонии.