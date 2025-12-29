Синоптики предрекли Омску снегопады под Новый год

Мэрия Омска со ссылкой на Обь-Иртышское УГМС предупредила, что 30 декабря по области ожидается ухудшение погодных условий. Это будут осадки, днем местами сильные с ухудшением видимости, отложение мокрого снега, гололед. Осадки будут варьироваться: снег, мокрый снег, дождь.
«Ночью 31 декабря такая погода сохранится по северным районам области. На дорогах ожидаются местами снежные заносы, гололедица», — добавила пресс-служба мэрии.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий из-за погоды жителям Омска рекомендовали оперативно информировать об этом дежурную смену ЦУКС областного ГУ МЧС. Телефоны: 01, 8 (3812) 25−83−26, 8 (3812) 44−91−00, при звонке с сотового телефона — 101.
Также можно обращаться в городскую Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 78−78−78.
