Синоптики предрекли Омску снегопады под Новый год

Мэрия Омска со ссылкой на Обь-Иртышское УГМС предупредила, что 30 декабря по области ожидается ухудшение погодных условий. Это будут осадки, днем местами сильные с ухудшением видимости, отложение мокрого снега, гололед. Осадки будут варьироваться: снег, мокрый снег, дождь.