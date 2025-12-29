В России ввели обязательную маркировку для спасательных жилетов и ремней

«С 1 марта 2026 года средства идентификации будут наноситься, в том числе на спасательные жилеты, спасательные пояса, производственную спецодежду, пояса и ремни из натуральной и искусственной кожи, резиновые перчатки, огнестойкую защитную одежду, защитные головные уборы, перчатки, в том числе резиновые, рукавицы и митенки, профессиональные или специально предназначенные для спортивных целей и другие изделия», — сказали в пресс-службе.