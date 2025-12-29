Метро в Самаре в новогоднюю ночь 2025/2026 будет работать до 4:00

В Самаре продлят время работы общественного транспорта в новогоднюю ночь. Все, кто будет отмечать праздник на площади им. В. В. Куйбышева, смогут без проблем добраться обратно домой — хоть на метро, хоть на автобусе или трамвае. В дептрансе рассказали, как будет работать общественный транспорт в ночь с 31 декабря 2025 года на 1 января 2026 года.