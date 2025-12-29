Выбросы аэрозолей от стихийных природных пожаров недооцениваются на 21%

Китайские экологи восполнили этот пробел, для чего всесторонне изучили то, какие газы и другие летучие вещества выделяются при воздействии огня на растительную материю из этих экосистем, а также объединили результаты своих собственных замеров с итогами опытов в других лабораториях. В общей сложности, исследователям удалось изучить процесс формирования более тысячи газов и летучих органических веществ и уточнить их роль в образовании аэрозолей.