Танцы, деньги, приговор. Главные скандалы 2025 года в Петербурге

Вокруг дела Кохал возникло немало разговоров — окружение уверяло, что Марина могла пойти на такое преступление из мести. Не секрет, что рэпер крутил роман с поклонницей, причем, для интимных встреч арендовал квартиру в соседнем доме. Марина знала, пыталась мужа вразумить, но не получилось. В итоге следствие пришло к выводу, что обманутая жена сделала мужу смертельную инъекцию, а потом попыталась спрятать тело. Но до конца не довела, позвонила адвокату, а тот убедил написать явку с повинной. У Кохал иная версия — она стоит на той позиции, что муж ее умер своей смертью, а она сама взялась за топор из-за того, что растерялась.