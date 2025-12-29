Танцы, деньги, приговор. Главные скандалы 2025 года в Петербурге

Приговор вдове.
В этом году петербургский суд наконец поставил точку в деле Марины Кохал. Разбирательства шли целых пять лет — следователи, судмедэксперты пытались восстановить хронологию событий одного из июльских вечеров 2020 года, когда Кохал расчленила своего супруга, рэпера Энди Картрайта. Смерть популярного в рэп-тусовке исполнителя вызвала шквал обсуждений: Кохал расчленила мужа, часть внутренних органов постирала в машинке, а тело оставила в холодильнике.
Вокруг дела Кохал возникло немало разговоров — окружение уверяло, что Марина могла пойти на такое преступление из мести. Не секрет, что рэпер крутил роман с поклонницей, причем, для интимных встреч арендовал квартиру в соседнем доме. Марина знала, пыталась мужа вразумить, но не получилось. В итоге следствие пришло к выводу, что обманутая жена сделала мужу смертельную инъекцию, а потом попыталась спрятать тело. Но до конца не довела, позвонила адвокату, а тот убедил написать явку с повинной. У Кохал иная версия — она стоит на той позиции, что муж ее умер своей смертью, а она сама взялась за топор из-за того, что растерялась.
Так или иначе, но суд приговорил ее к 12 годам в колонии общего режима.
Энергосберегающий танец.
Татьяна Буланова пережила новый виток популярности в 2025 году. И дело не только в возросшем интересе публики к хитам 90-х годов, но и ее шоу-балету. На одном из концертов зрители заметили, что подтанцовка Татьяны Булановой уже очень «энергосберегающая» — шоу-балет двигался медленно, лениво, а на лицах танцоров читалась откровенная скука. Простой танец под песню «Один день» завирусился в сети — люди начали массово копировать движения балета Булановой. Кто-то смеялся, но по-доброму. Надо отдать должное певице — она на зрителей не обиделась, и даже прокомментировала ситуацию, мол, поленились. Но с балетом расставаться не хочет, 20 лет вместе.
Но танцоры славы не выдержали — в конце ноября стало известно, что Буланова со своим коллективом разошлась и хорошие отношения между ними не сохранились. Якобы, виной тому возросшие аппетиты подтанцовки и их пьяный дебош. У танцоров иная версия произошедшего.
Разгадка гибели Игоря Талькова.
Была поставлена точка в деле о гибели музыканта Игоря Талькова. 6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге Тальков должен был выступать в сборном концерте вместе с такими звездами, как Олег Газманов, Игорь Николаев и Наташа Королева, Лолита. Однако за кулисами у музыканта возник громадный конфликт с представителями певицы Азизы, ее охранником и возлюбленным Игорем Малаховым. Началась стрельба, во время которого певец был смертельно ранен.
Суд в 2025 году вынес свое решение — виновен в гибели Валерий Шляфман, концертный директор Талькова. Ведь именно он сделал тот роковой выстрел. Петроградский районный суд Петербурга признал его виновным и приговорил заочно к 13 годам колонии общего режима. Правда, Шляфман все еще на свободе — он уже много лет живет заграницей и на суды в Россию не приезжал.
Коррупционные скандалы.
В 2025 году стало известно сразу о нескольких громких задержаниях. Во-первых, следствие обратило внимание на худрука Михайловского театра Владимира Кехмана. У него прошли обыски в рамках дела о растрате в особо крупном размере, связанного с контрактами на реконструкцию сцены МХАТ. Ему предъявили обвинение по делу о растрате.
Осенью от управления университетом Профсоюзов отстранили бессменного ректора Александра Запесоцкого. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял к рассмотрению иск о возврате государству имущества СПбГУП, поданный Генеральной прокуратурой. Ответчиками по делу выступали СПбГУП и Федерация независимых профсоюзов России. В качестве третьих лиц был привлечен в том числе Запесоцкий. А в конце декабря в его квартире прошли обыски. Статус ректора в деле пока неизвестен.
Много писали в уходящем году и про хищения и отмывание средств петербургского телеканала. По версии следователей, телеканал и частный фонд заключили договор об оказании информационного сопровождения в 2020—2021 годах. Фонд получил 37 млн рублей, не выполнив свои обязательства. Обвиняемыми по уголовному делу проходят блогер Николай Камнев, глава петербургского Центра управления регионом Елена Никитина, ее муж, президент АНО «Фонд культуры семьи и детства» Санкт-Петербур 2a6 га Сергей Кожокар и депутат Александр Малькевич. Последний свою вину отрицает. В своем блоге он заявил, что «никогда не брал у государства».
Дело музыкантов.
О группе «Стоптайм», которая выступала на улицах Петербурга мало кто знал, пока весной 2025 года ребята не решили продвигать себя через уличные провокационные перфомансы. 18-летняя певица Диана Логинова, гитарист Александр Орлов и барабанщик Владислав Леонтьев, кидая клич в соцсети, собирали толпу на центральных улицах Северной столицы и кричали песни иноагентов. Получалось ярко и скандально. Настолько, что осенью в дело вмешалась полиция.
Молодежь несколько раз арестовывали — им вменяли статьи о дискредитации использования Вооружённых сил, организацию массового пребывания граждан в общественном месте, за создание помех движению пешеходов и транспорта. Сама Диана Логинова уверяла — якобы её выступления «не носили политического характера» и были частью творческого процесса. Суд девушку оштрафовал и после очередного ареста отпустил. А Логинова тут же уехала заграницу, где продолжает исполнять песни иноагентов (причем, с некоторыми из них со сцены и в обнимку).