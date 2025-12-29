Ричмонд
Открытие «тройной» системы черных дыр подтверждает теорию эволюции галактик

Ученым удалось открыть третью «тройку» галактик при наблюдениях за созвездием Девы при помощи наземных радиотелескопов VLA и VLBA.

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Американские астрофизики обнаружили в созвездии Девы уникальную систему из трех сталкивающихся галактик, в центре каждой из которых присутствуют активные сверхмассивные черные дыры, расположенные на рекордно малом расстоянии друг от друга. Это открытие подтверждает общепринятую теорию эволюции и роста галактик, сообщила пресс-служба Национальной радиоастрономической обсерватории (NRAO).

«Тройные системы из активных галактик встречаются крайне редко в обозримой Вселенной. Обнаружение подобной группы галактик в процессе слияния дает нам уникальную возможность изучить то, как протекает процесс роста сверхмассивных черных дыр и связанных с ними галактик большой массы», — заявила научный сотрудник Исследовательской лаборатории ВМС США Эмма Шварцмэн, чьи слова приводит пресс-служба NRAO.

Как объясняют ученые, существующие космологические теории предсказывают, что крупные спиральные галактики, подобные Млечному Пути и его ближайшим соседям, возникают в результате так называемых «иерархических слияний». Так ученые называют цепочки столкновений между более крупными галактиками и их небольшими спутниками, в рамках которых объединяются не только популяции звезд, но и сливаются воедино сверхмассивные черные дыры, присутствующие в центрах этих галактик.

Эта теория также предсказывает, что в окружающей нас Вселенной должны присутствовать «тройки» галактик, находящиеся на промежуточных фазах слияния. Это состояние проявляется в том, что галактики уже начали объединяться и сталкиваться, однако при этом их центральные сверхмассивные черные дыры еще только сближаются и не слились друг с другом. За все время наблюдений астрономы обнаружили лишь два примера подобных групп галактик, часть объектов в которых при этом не излучало радиоволн, важных для изучения черных дыр.

Ученым удалось открыть третью «тройку» галактик при наблюдениях за созвездием Девы при помощи наземных радиотелескопов VLA и VLBA. Полученные ими данные указали, что в центре скопления галактик J1219+1035, расположенного на расстоянии в 1,2 млрд световых лет от Земли, присутствует три очень близких сверхмассивных черных дыры, удаленных друг от друга всего на 22 и 97 тыс. световых лет.

Все они активно поглощают материю и выбрасывают ее в виде узких пучков-джетов, разогнанных до околосветовых скоростей и излучающих яркие пучки радиоволн. Их открытие подтверждает теорию «иерархических слияний», а также дает ученым возможность детально изучать то, как процесс слияния галактик влияет на свойства, рост и взаимодействия сверхмассивных черных дыр в их центрах, подытожили исследователи.