Открытие «тройной» системы черных дыр подтверждает теорию эволюции галактик

Эта теория также предсказывает, что в окружающей нас Вселенной должны присутствовать «тройки» галактик, находящиеся на промежуточных фазах слияния. Это состояние проявляется в том, что галактики уже начали объединяться и сталкиваться, однако при этом их центральные сверхмассивные черные дыры еще только сближаются и не слились друг с другом. За все время наблюдений астрономы обнаружили лишь два примера подобных групп галактик, часть объектов в которых при этом не излучало радиоволн, важных для изучения черных дыр.