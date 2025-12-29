Днем 29 декабря в Ростовской области сняли режим беспилотной опасности

Предупреждение о воздушной опасности, объявленное во второй половине дня, действовало в течение часа. Для защиты от потенциальной угрозы всем советовали временно уйти с улиц, спуститься в укрытия, подвалы или подземные паркинги. Не следовало подходить к окнам.
Напомним, также предупреждение о БПЛА действовало прошедшей ночью. В этот период силы ПВО уничтожили и подавили беспилотные летательные аппараты в Ростове-на-Дону, Донецке, Тарасовском и Миллеровском районах.
