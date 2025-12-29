Самая большая в регионе школа на 1550 мест откроется в Иркутске в марте

В Иркутской области завершилось строительство самой большой в регионе школы. Ее площадь — более 35 тысяч квадратных метров. Учится в ней смогут 1550 детей. Расположено учебное заведение в Ленинском районе столицы Приангарья. Принять первых учеников школа сможет в марте 2026 года. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе администрации города Иркутска.
Строить школу начали в 2023 году. Сейчас на улице Ярославского «выросло» девять учебных корпусов со всей необходимой инфраструктурой для образовательного процесса. Есть в них также бассейн, медицинский блок со стоматологическим и процедурным кабинетами, камерный амфитеатр, школьная телестудия, зал для занятий хореографией и т.д.
— Школа носит имя 80-летия Великой Победы, что отражено в ее внутреннем и внешнем оформлении, — рассказали в пресс-службе мэрии.
