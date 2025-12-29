МЧС в новогодние праздники переведут на усиленный режим работы

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Подразделения МЧС РФ в новогодние праздники будут переведены на усиленный режим работы, сформирована группировка из 79,7 тысячи человек и 19,9 тысячи единиц техники, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Подразделения МЧС России будут переведены на усиленный режим несения службы. К реагированию на возможные чрезвычайные ситуации сформирована группировка численностью более 79,7 тысячи человек и 19,9 тысячи единиц техники», — отметили в ведомстве.
В министерстве также рассказали, что с начала года было зафиксировано 259 чрезвычайных ситуаций, что на 3% меньше, чем годом ранее. Как отметили в ведомстве, снижения числа происшествий удалось достичь благодаря совместной работе органов управления и сил РСЧС.
«Снизилось количество пожаров, происшествий на водных объектах и дорожно-транспортных происшествий, а также (число — ред.) погибших на них», — отметили в МЧС.