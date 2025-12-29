В Минске появилось семь новых ботанических памятников природы

Памятниками природы местного значения стали насаждение Лошицкого усадебно-паркового комплекса, клен на Менесковой горе, дуб-великан «Волат», вязы Дома Ваньковичей, Лошицкий тополь-гигант, группа вековых деревьев по улице Менделеева и сосновый бор в парке Горького.
Решением Мингорисполкома были установлены границы и площадь памятников природы местного значения, а также определены списки землепользователей и земельные участки (или их части), которые включаются в состав земель памятников природы и их охранных зон. Установлен режим охраны и использования этих территорий.