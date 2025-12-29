Ричмонд
Обкатка трамвайных путей началась в Нижегородском и Советском районах

Специалисты приступили к технической обкатке трамвайных путей в Нижегородском и Советском районах Нижнего Новгорода.

Источник: ООО "Экологические проекты"

Как сообщили в ООО «Экологические проекты», работы выполняются с использованием специального вагона-вышки, который проверяет готовность инфраструктуры к запуску регулярного движения. Тестирование проходит на нескольких участках, и его цель — убедиться в исправности путей и безопасности будущих перевозок.

На Ильинской, Добролюбова, Ошарской и других улицах запрещена парковка вдоль трамвайных путей. Водителей призывают следовать указаниям дорожных знаков. В противном случае оставленные автомобили могут затруднить проведение работ.

Ранее сообщалось, что трамваи могут вернуться на Ошарскую улицу до конца 2025 года.