Обкатка трамвайных путей началась в Нижегородском и Советском районах

Как сообщили в ООО «Экологические проекты», работы выполняются с использованием специального вагона-вышки, который проверяет готовность инфраструктуры к запуску регулярного движения. Тестирование проходит на нескольких участках, и его цель — убедиться в исправности путей и безопасности будущих перевозок.
На Ильинской, Добролюбова, Ошарской и других улицах запрещена парковка вдоль трамвайных путей. Водителей призывают следовать указаниям дорожных знаков. В противном случае оставленные автомобили могут затруднить проведение работ.
Ранее сообщалось, что трамваи могут вернуться на Ошарскую улицу до конца 2025 года.