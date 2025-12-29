В Китае взлетел первый в мире 6-тонный конвертоплан-тилтротор

Как сообщает китайское агентство Синьхуа, 28 декабря 2025 года в городе Дэян, провинция Сычуань, совершил полет первый в мире тилтротор весом 6 тонн, получивший название Lanying R6000.
Что такое конвертоплан
Конвертоплан — это беспилотный летательный аппарат, который взлетает и садится как вертолет, вертикально, а в полете ведет себя как самолет, опираясь на неподвижное крыло.
Конвертопланы могут различаться по конструкции корпуса и двигателей. Разновидность конвертоплана, двигатели которого могут поворачиваться в вертикальной плоскости на 90 градусов, за счет чего осуществляется вертикальный взлет и посадка, называется тилтротор.
Самый большой в мире конвертоплан способен достигать крейсерской скорости 550 километров в час — примерно вдвое больше, чем у вертолетов. Максимальная полезная нагрузка Lanying R6000 составляет две тонны, что значительно больше, чем у вертолетов того же класса. Максимальная дальность полета конвертоплана составляет 4 тысячи километров, что в четыре раза больше, чем у вертолетов, а подниматься такой транспорт умеет на высоту до 7620 метров (вдвое выше, чем вертолет).
Lanying R6000, разработанный китайской компанией United Aircraft, отличается уникальной конструкцией, сообщает Global Times. В частности, он способен очень плавно переключаться между режимами вертикального взлета и посадки и высокоскоростным горизонтальным полетом.
Кроме того, на стоянке крылья и лопасти у конвертоплана могут складываться и убираться, что уменьшает его габариты и делает его удобным для хранения в ограниченном пространстве.
Планируется, что конвертопланы модели Lanying R6000 будут использоваться для прямых авиаперевозок между городами, морскими платформами и горными районами, сокращая время и расстояние, а также способствуя созданию межрегиональных транспортных сетей «от двери до двери».
Кроме того, огромные беспилотники такого типа планируют задействовать для оказания медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях, пожаротушении, полицейском патрулировании и крупномасштабных операциях по ликвидации последствий стихийных бедствий, поскольку они могут обеспечивать быструю и точную доставку персонала и грузов.
В компании также считают, что такие летательные аппараты открывают новые возможности для элитного частного туризма и воздушных экскурсий.