В Китае взлетел первый в мире 6-тонный конвертоплан-тилтротор

Самый большой в мире конвертоплан способен достигать крейсерской скорости 550 километров в час — примерно вдвое больше, чем у вертолетов. Максимальная полезная нагрузка Lanying R6000 составляет две тонны, что значительно больше, чем у вертолетов того же класса. Максимальная дальность полета конвертоплана составляет 4 тысячи километров, что в четыре раза больше, чем у вертолетов, а подниматься такой транспорт умеет на высоту до 7620 метров (вдвое выше, чем вертолет).