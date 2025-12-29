Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белоруска заявила в милицию о краже у нее «сердечка» в соцсети

Белоруска пошла в милицию, когда у нее украли картинку в соцсети.

Источник: Комсомольская правда

В Барановичах в милицию обратилась девушка, у которой украли «сердечко» в соцсети. Подробности рассказали в УВД Брестского облисполкома.

В популярном мессенджере телеграм 17-летняя горожанка купила «NFT» подарок. За картинку «сердечко с бантиком» девушка заплатила 14 белорусских рублей, но это «сердечко» украли.

Выяснилось, что за пару дней до кражи белоруска переходила в Телеграме по разным ссылкам, после чего злоумышленник смог совершить несанкционированный доступ к ее странице и украл подарок.

Милиция расследует уголовное дело о несанкционированном доступе к компьютерной информации (ч.1 ст. 349 Уголовного кодекса Беларуси).