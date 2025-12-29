Оливье на столе и надежда в сердце: как узбекистанцы готовятся к Новому году

Говоря о праздничном меню, участники опроса чаще всего вспоминали традиционные блюда — оливье и сельдь под шубой. Также в ответах звучали холодец, плов, шашлык, нарын, домашняя выпечка и торты. Одни респонденты предпочитают придерживаться привычного новогоднего меню, другие стараются добавить что-то новое, а для тех, кто планирует встречать праздник в гостях у родных и близких, какие-то блюда могут стать сюрпризом.