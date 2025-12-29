Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оливье на столе и надежда в сердце: как узбекистанцы готовятся к Новому году

Опросы показали, что для узбекистанцев Новый год остается не только временем праздничных традиций, но и поводом остановиться, провести время с близкими и с надеждой посмотреть в будущее.

Источник: Sputnik.uz

В преддверии Нового года корреспонденты Sputnik вышли на улицы Ташкента и пообщались с прохожими, чтобы узнать, как они готовятся к празднику и с какими чувствами его встречают.

Мы задали два вопроса: что будет на новогоднем столе и с чем у людей ассоциируется Новый год.

Говоря о праздничном меню, участники опроса чаще всего вспоминали традиционные блюда — оливье и сельдь под шубой. Также в ответах звучали холодец, плов, шашлык, нарын, домашняя выпечка и торты. Одни респонденты предпочитают придерживаться привычного новогоднего меню, другие стараются добавить что-то новое, а для тех, кто планирует встречать праздник в гостях у родных и близких, какие-то блюда могут стать сюрпризом.

Не менее разнообразными оказались и ассоциации с самим праздником. Для многих Новый год — это семейный уют, накрытый стол, мандарины, теплый плед и любимые новогодние фильмы. Вместе с тем, люди говорили о новых планах, надеждах на перемены и ощущении обновления, которое традиционно связывают с началом года.

Оба вопроса показали, что для узбекистанцев Новый год остается не только временем праздничных традиций, но и поводом остановиться, провести время с близкими и с надеждой посмотреть в будущее.