В Самаре временно ограничат подачу горячей воды в двух районах

В Железнодорожном и Промышленном районах Самары отключили горячую воду.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре местных жителей предупредили о временном ограничении горячей воды в двух районах. Сотрудники «Т-Плюс» представили список адресов, попавших под отключения.

— Сотрудники компании завершили ремонт квартальной теплосети на ул. Владимирской и восстановили подачу тепла в Железнодорожном районе. В Промышленном районе также обнаружили дефект на теплосетях на улице Ново-Вокзальной, — отметили в сообщении.

В связи с проведением работ в части домов в Промышленном районе ожидается снижение температуры воды из системы отопления и горячего водоснабжения до 30 декабря. В работе будут задействованы 14 сотрудников ремонтно-восстановительных бригад и 6 единиц техники.