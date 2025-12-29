В петербургских больницах ввели ограничения на посещение пациентов

В стационарах Санкт-Петербурга с конца декабря действуют ограничения на допуск посетителей к пациентам. Меры введены в связи с увеличением числа заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями, гриппом и COVID-19. Как сообщили 29 декабря в пресс-службе Елизаветинской больницы, запрет на посещение пациентов в стационарных отделениях установлен на основании предписания главного санитарного врача по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 19 декабря текущего года. Исключение предусмотрено только для лиц, осуществляющих уход за лежачими и тяжёлыми пациентами.