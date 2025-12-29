В Ростове из-за непогоды задействовали 112 спецмашин, ожидается гололедица

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин предупредил жителей и гостей города об ухудшении погоды. Свое обращение чиновник опубликовал в соцсетях.
— В ближайшие дни нас ожидает ухудшение погодных условий. Возможно продолжение осадков в виде снега, дневные температуры будут выше нуля, а ночью — небольшой минус, и это может привести к гололедице, — отметил Александр Скрябин.
Глава донской столицы подчеркнул, что коммунальные службы на данный момент продолжают уборку снега и обработку улиц. Особое внимание уделяется мостам, спускам и подъемам, тротуарам и остановкам. Днем в понедельник задействовали 112 единиц техники. Уборку дворов выполняют управляющие компании и ТСЖ.
— Будьте внимательны и осторожны. Водителей прошу соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и избегать резких маневров, — добавил Александр Скрябин.
