Власти Калининградской области утвердили план работы по вывозу мусора в праздники

В правительстве Калининградской области утвердили комплекс мер по обеспечению бесперебойного вывоза мусора в период новогодних праздников и запустили акцию по утилизации ёлок.

Источник: KaliningradToday

Об этом сообщили на заключительном в этом году заседании рабочей группы по обращению с отходами под председательством первого заместителя губернатора Валерия Шерина.

В преддверии роста туристического потока и увеличения объёмов отходов региональный оператор АО «Единая система обращения с отходами» (АО «ЕСОО») с 20 декабря по 20 января увеличит кратность вывоза твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Для оперативного реагирования на жалобы граждан будет работать горячая линия по телефону 8 (4012) 31−24−10. Также налажено взаимодействие с ГИБДД для быстрой эвакуации автомобилей, блокирующих проезд мусоровозов.

С начала праздников и до 31 января в регионе начнёт действовать акция по сбору живых новогодних ёлок для переработки. Всего будет организовано 34 специальные площадки, в том числе четыре в Калининграде. Собранные деревья превратят в щепу для удобрения почвы.

В ходе заседания также были подведены итоги развития отрасли за год. В 2025 году парк мусоровозов пополнился 33 новыми машинами, а в следующем году планируется закупить ещё 63 единицы техники. Благодаря созданию оперативного штаба под руководством министра экологии Оксаны Астаховой удалось привести в порядок 127 проблемных контейнерных площадок, что снизило количество жалоб на 30%. На 2026 год из областного и местных бюджетов выделено 328 миллионов рублей на закупку 2,5 тысяч контейнеров, реконструкцию более тысячи и создание свыше 100 новых площадок.