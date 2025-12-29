Власти Калининградской области утвердили план работы по вывозу мусора в праздники

В ходе заседания также были подведены итоги развития отрасли за год. В 2025 году парк мусоровозов пополнился 33 новыми машинами, а в следующем году планируется закупить ещё 63 единицы техники. Благодаря созданию оперативного штаба под руководством министра экологии Оксаны Астаховой удалось привести в порядок 127 проблемных контейнерных площадок, что снизило количество жалоб на 30%. На 2026 год из областного и местных бюджетов выделено 328 миллионов рублей на закупку 2,5 тысяч контейнеров, реконструкцию более тысячи и создание свыше 100 новых площадок.