Уже шестая ледовая переправа через Иртыш открылась в Омской области

Пресс-служба ГУ МЧС по Омской области сообщила 29 декабря об открытии в Тевризском районе ледовой переправы. Проверку она уже прошла.
«Движение транспорта разрешено по Белоярской ледовой дороге через Иртыш. На автодороге Тевриз-Кузнецово переправа прошла проверку на безопасность и допущена к эксплуатации с нагрузкой до 5 тонн. Состояние льда позволяет обеспечить безопасное движение транспорта с установленным ограничением», — сообщило ГУ.
На дороге установлены дорожные знаки, информационные щиты, размещены спасательные средства.
В итоге на 29 декабря в области работают шесть ледовых переправ из девяти запланированных. Это «Усть-Шишовская» и «Знаменская» в Знаменском районе, «Изюкская» в Тевризском, «Аксеновская» и «Никольская».
