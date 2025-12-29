Сувенирные двухрублевые монеты выпустят в Беларуси в 2026 году

Будет восемь разновидностей таких монет — с изображением кабана, косули, зайца, утки, окуня, щуки, карася и плотвы.
Кроме того, регулятор намерен выпустить и ряд других сувенирных монет: «Возера Нарач» из серии «Таямніца беларускіх вод»; «Чорны бусел» из серии «Птушка года»; «Дажынкі» из серии «Святы і абрады беларусаў»; «Старадарожскі строй» серии «Беларускі народны касцюм»; «Бацька» серии «Дрэва жыцця» и «Пярун» серии «Міфалогія славян».
Изначально эти монеты должны были появиться в 2025 году, но это перенесли на будущий год. Изображения монет пока не опубликованы (кроме «Возера Нарач»).
Также в планах порадовать коллекционеров монетами в честь 35-летия основания СНГ и 80-летия Минского тракторного завода.
В уходящем году ожидается и другое важное событие, связанное с нацвалютой. Нацбанку до 31 декабря включительно предстоит выбрать новый графический знак белорусского рубля. Ранее регулятор проводил конкурс, в финал которого вышли пять вариантов. Вскоре станет известно, какой вариант в итоге будет утвержден.