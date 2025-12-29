Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сувенирные двухрублевые монеты выпустят в Беларуси в 2026 году

МИНСК, 29 дек — Sputnik. Новую серию биметаллических памятных монет номиналом 2 рубля «Паляванне і рыбалоўства» планируется выпустить в будущем году, сообщила в понедельник пресс-служба Национального банка.

Источник: Национальный банк Беларуси

Будет восемь разновидностей таких монет — с изображением кабана, косули, зайца, утки, окуня, щуки, карася и плотвы.

Кроме того, регулятор намерен выпустить и ряд других сувенирных монет: «Возера Нарач» из серии «Таямніца беларускіх вод»; «Чорны бусел» из серии «Птушка года»; «Дажынкі» из серии «Святы і абрады беларусаў»; «Старадарожскі строй» серии «Беларускі народны касцюм»; «Бацька» серии «Дрэва жыцця» и «Пярун» серии «Міфалогія славян».

Изначально эти монеты должны были появиться в 2025 году, но это перенесли на будущий год. Изображения монет пока не опубликованы (кроме «Возера Нарач»).

Также в планах порадовать коллекционеров монетами в честь 35-летия основания СНГ и 80-летия Минского тракторного завода.

В уходящем году ожидается и другое важное событие, связанное с нацвалютой. Нацбанку до 31 декабря включительно предстоит выбрать новый графический знак белорусского рубля. Ранее регулятор проводил конкурс, в финал которого вышли пять вариантов. Вскоре станет известно, какой вариант в итоге будет утвержден.