В Ростовской области с 1 января подорожает проезд в электричках

С 1 января 2026 года на территории Ростовской области изменяется тариф на перевозку пассажиров в электричках. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания».

Источник: Коммерсантъ

Тариф составит 27 рублей за 10 км пути. Стоимость поездки в пределах остановочных пунктов Рабочий Городок, проспект Октября, Микояна, Ростов-Товарный, Сельмаш, Орджоникидзе, Развилка, Красный Аксай, Кизитеринка, а также Темерник, 1337 км, Ростов-Западный, 1330 км, Каратаево Сады, Левенцовская, Первомайская, Гниловская и Ростов-Берег составит 33,5 ₽