В Курской области запретили работу мигрантов в некоторых сферах

КУРСК, 29 дек — РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что подписал постановление о запрете на работу в регионе мигрантов в связанных с людьми сферах, таких как перевозки, курьерская доставка, общественное питание и подбор персонала, ограничения начнут действовать с нового года.
«Подписал постановление о запрете на работу мигрантов в отдельных сферах, связанных, в первую очередь, с людьми. Ограничения начнут действовать с 2026 года. Нововведения касаются иностранных граждан, которые работают на основании патентов», — сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
По его словам, такая категория граждан не сможет трудиться на предприятиях и в компаниях, которые оказывают определенные виды услуг.
«Грузовые и пассажирские перевозки, в том числе услуги такси, курьерская доставка, общественное питание, подбор персонала», — пояснил губернатор.
Уточняется, что максимум в течение трех месяцев после вступления постановления в законную силу работодатели обязаны будут расторгнуть трудовые отношения с иностранными сотрудниками.
«Рассчитываю, что эта мера позволит поднять уровень этих видов деятельности, а значит будет способствовать и улучшению качества жизни курян», — сообщил Хинштейн.