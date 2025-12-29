В Курской области запретили работу мигрантов в некоторых сферах

КУРСК, 29 дек — РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что подписал постановление о запрете на работу в регионе мигрантов в связанных с людьми сферах, таких как перевозки, курьерская доставка, общественное питание и подбор персонала, ограничения начнут действовать с нового года.