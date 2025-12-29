Ричмонд
«За трудовые успехи и добросовестную работу»: президент России удостоил наград чиновников из Башкирии

Два чиновника из Башкирии получили награды от Путина.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении ряда граждан за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. В числе награжденных — двое жителей Башкирии.

Почетной грамотой президента России награждена Татьяна Пашкова, занимающая должность начальника секретариата главы республики.

Такой же награды удостоен Сергей Путенихин, возглавляющий Экспертное управление главы Башкирии.

