«За трудовые успехи и добросовестную работу»: президент России удостоил наград чиновников из Башкирии

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении ряда граждан за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. В числе награжденных — двое жителей Башкирии.
Почетной грамотой президента России награждена Татьяна Пашкова, занимающая должность начальника секретариата главы республики.
Такой же награды удостоен Сергей Путенихин, возглавляющий Экспертное управление главы Башкирии.
