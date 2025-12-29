Энергетиков Ростовской области перевели на усиленный режим работы в связи с предстоящими праздниками. Информация об этом прозвучала на оперативном совещании в региональном правительстве.
Электросетевые организации подготовили 585 аварийно-восстановительных бригад из 3 тысяч специалистов и 1300 единиц техники. При необходимости могут использовать 236 резервных источников электропитания. Сформирован аварийный запас материалов, в том числе ГСМ.
На случай аварий в сфере ЖКХ сформировали 1347 ремонтных бригад из 4760 человек и 1362 единиц техники.
Для экстренных служб составили графики дежурств.
Главы городов и районов Дона должны уделить внимание своевременной очистке, а также противогололедной обработке дорог и тротуаров. Для ресурсоснабжающих предприятий введен запрет на любые плановые работы, которые могут привести к отключениям воды, тепла или света.
