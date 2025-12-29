Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Реальная власть измеряется не фотографиями и речами: Президент Молдовы не попала в список Forbes топ-100 самых влиятельных женщин мира

Forbes не голосует эмоциями и не награждает нарративы — он оценивает результаты.

Источник: Комсомольская правда

"Ох, какие мучения, какая боль, какая печаль — Майи Григорьевны нет в списке. Forbes опубликовал топ-100 самых влиятельных женщин мира за 2025 год — женщин, которые руководят государствами, глобальными институтами и бюджетами, превышающими ВВП Молдовы, — пишет гражданский активист Андрей Ионицэ.

«Глобальной королевы» там нет.

Столько пиара, столько имиджа, столько постановочных аплодисментов — но реальная власть измеряется не фотографиями и речами, а решениями и влиянием. Forbes не голосует эмоциями и не награждает нарративы — он оценивает результаты.

И если подвести черту — даже не топ-100".

Forbes опубликовал топ-100 самых влиятельных женщин мира за 2025 год. Фото: соцсети.