"Ох, какие мучения, какая боль, какая печаль — Майи Григорьевны нет в списке. Forbes опубликовал топ-100 самых влиятельных женщин мира за 2025 год — женщин, которые руководят государствами, глобальными институтами и бюджетами, превышающими ВВП Молдовы, — пишет гражданский активист Андрей Ионицэ.