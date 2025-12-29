"Ох, какие мучения, какая боль, какая печаль — Майи Григорьевны нет в списке. Forbes опубликовал топ-100 самых влиятельных женщин мира за 2025 год — женщин, которые руководят государствами, глобальными институтами и бюджетами, превышающими ВВП Молдовы, — пишет гражданский активист Андрей Ионицэ.
«Глобальной королевы» там нет.
Столько пиара, столько имиджа, столько постановочных аплодисментов — но реальная власть измеряется не фотографиями и речами, а решениями и влиянием. Forbes не голосует эмоциями и не награждает нарративы — он оценивает результаты.
И если подвести черту — даже не топ-100".
Forbes опубликовал топ-100 самых влиятельных женщин мира за 2025 год. Фото: соцсети.