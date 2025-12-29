Ричмонд
В Госдуме предложили сделать парковку бесплатной в новогодние праздники

В Госдуме предложили сделать парковку бесплатной по всей стране на Новый год.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»), а также депутаты ГД Роза Чемерис и Антон Ткачев предложили сделать парковку бесплатной по всей стране с 31 декабря по 10 января.

Обращение с соответствующим предложением было направлено министру транспорта РФ Андрею Никитину. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

«Считаем необходимым законодательно установить, что на всей территории России парковочные места на платных городских парковках должны быть бесплатными в новогодние праздники… Такие рекомендации будут носить юридически не обязывающий, но убедительный характер, побуждая органы власти субъектов РФ единообразно ввести бесплатную парковку с 31 декабря по 10 января включительно», — сказано в документе.

Авторы инициативы отмечают, что бесплатная парковка в новогодние праздники возможна не во всех регионах РФ. Парламентарии считают, что в результате многие граждане лишены тех же прав, которыми пользуются, например, жители Москвы, хотя праздничные дни являются общими для всей страны.

Депутаты подчеркивают, что закрепление 31 декабря — 10 января в качестве дней, когда парковка бесплатна во всех регионах, обеспечит единые правила для всех граждан.

«Такое решение будет социально справедливым и позитивно воспринятым гражданами, особенно в праздничные дни, когда государственная политика должна быть направлена на создание комфортных условий для отдыха и передвижения, а также создаст ощущение единства граждан в равных правах», — заключается в документе.

