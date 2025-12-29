Ричмонд
В Беларуси водолаз искал утонувшие в реке смарт-часы по этой причине

Утонувшие в реке смарт-часы в Беларуси искали с помощью водолаза.

В Беларуси вызвали водолаза на поиски утонувших в реке смарт-часов. подробности рассказали в ОСВОД Беларуси.

Водолаза вызвали на поиски в Каменецкий район. Так, милиция направила запрос о поисках в реке Лесная украденных смарт-часов, стоивших около 2000 белорусских рублей.

Водолазу Брестской спасательной станции ОСВОД № 2 потребовалось всего 20 минут, чтобы найти в ледяной воде девайс.

— После нахождения находку сразу передали сотрудникам милиции, — прокомментировали в ОСВОД.

Еще под Борисовом грабитель ворвался в магазин и попросил вызвать на него милицию.

А белоруска заявила в милицию о краже у нее «сердечка» в соцсети.