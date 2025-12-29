Ричмонд
Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь

Гидрометцентр прогнозирует похолодание в Москве в новогоднюю ночь.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Температура воздуха в новогоднюю ночь в Москве упадёт на шесть-девять градусов, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре РФ.

Ранее синоптики сообщили РИА Новости, что в последний день уходящего года в Москве ожидается облачная погода, небольшой снег и температура от минус 8 до минус 10 градусов.

«Первого января облачно, ночью снег, температура −19,-14 градусов, ветер северо-западный 2−7 метров в секунду. Днем небольшой снег, температура −15,-10 градусов, ветер западный 2−7 метров в секунду», — сказали в Гидрометцентре.