Путин наградил орденом одно из ключевых предприятий «Росатома»

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом «За доблестный труд» одно из ключевых предприятий «Росатома» — «Гидропресс», соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
«О награждении государственными наградами… Орденом “За доблестный труд” коллектив акционерного общества “Ордена трудового Красного знамени и ордена труда ЧССР опытное конструкторское бюро “Гидропресс”, Московская область”, — говорится в документе.
«Гидропресс» — главный конструктор ядерных энергетических установок с реакторами типа ВВЭР, составляющими основу отечественного парка АЭС и экспортной продукции «Росатома» в области атомных станций.
С той же формулировкой ордена Александра Невского удостоено еще одно стратегически важное предприятие «Росатома» — «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н. А. Доллежаля.».