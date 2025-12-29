Цены на проезд в метро и автобусах Петербурга вырастут с 1 января 2026 года

Согласно информации на сайте комитета, стоимость проезда по карте «Подорожник» в метро и наземном транспорте станет 65 рублей (была 60 рублей). Столько же будет стоить и проезд по ЕКП на базе платежной системы «МИР». Таким образом цены на проезд вырастут на 8,3%, хотя ранее ожидалось, что рост будет на 10%.