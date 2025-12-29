Ричмонд
Цены на проезд в метро и автобусах Петербурга вырастут с 1 января 2026 года

Комитет по тарифам Петербурга 29 декабря подтвердил, что цены на проезд в общественном транспорте Северной столицы вырастут. Повышение ожидается 1 января 2026 года.

Источник: Freepik

Согласно информации на сайте комитета, стоимость проезда по карте «Подорожник» в метро и наземном транспорте станет 65 рублей (была 60 рублей). Столько же будет стоить и проезд по ЕКП на базе платежной системы «МИР». Таким образом цены на проезд вырастут на 8,3%, хотя ранее ожидалось, что рост будет на 10%.

Стоимость проезда для гостей города («гостевой» тариф) в наземном транспорте составит 88 рублей, в метро — 95 рублей.

Важно отметить, что стоимость проездных билетов для учащихся и студентов не изменится. Тариф льготного именного билета будет увеличен до 839 рублей.