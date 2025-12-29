Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин наградил орденом Пирогова коллектив Центра хирургии им. Петровского

Путин наградил орденом Пирогова коллектив Центра хирургии имени Петровского.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова коллектив Центра хирургии имени академика Петровского, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«За большой вклад в развитие медицинской науки, успешное внедрение инновационных технологий в практическое здравоохранение и подготовку высококвалифицированных специалистов наградить орденом Пирогова коллектив федерального государственного бюджетного научного учреждения “Российский научный центр хирургии имени академика Б. В. Петровского, город Москва”, — говорится в документе.