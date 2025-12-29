В 2026 году в Башкирии подорожают услуги ЖКХ: стало известно, насколько сильно

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение, утверждающее предельные индексы изменения размера платы за коммунальные услуги в городах и районах республики на 2026 год. Документ опубликован на официальном портале правовой информации региона.
Согласно документу, с 1 января максимальный рост совокупной платы за ЖКУ по Башкирии в среднем составит 1,7%. Однако с 1 октября тарифы вырастут значительно сильнее.
Предельный индекс с октября для большинства крупных городов, включая Уфу, Стерлитамак, Салават, Октябрьский, Сибай, Агидель, Кумертау и Межгорье, установлен на уровне 12,8%.
Существенно выше лимит определен для Нефтекамска: с 1 октября совокупная плата за коммунальные услуги в этом городе может увеличиться максимум на 25%.
Стоит отметить, что утвержденные значения являются предельными. Ресурсоснабжающие организации не имеют права устанавливать индекс роста выше этих цифр, но могут определить размер платы ниже указанного порога.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.