Коммунальным службам Ростовской области запретили плановый ремонт в праздники

В Ростовской области ресурсоснабжающим предприятиям запретили проводить любые плановые работы на предстоящих праздниках. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
— Ввели запрет на любые плановые работы, которые могут привести к отключениям воды, тепла или света. Службы наладили между собой взаимодействие, чтобы устранение аварий и последствий было оперативным, — написал Юрий Слюсарь.
Известно, что в усиленном режиме будут работать донские энергетики. Электросетевые организации подготовили 585 аварийно-восстановительных бригад из более чем 3 тысяч специалистов и 1300 единиц техники. При необходимости могут использовать 236 резервных источников электропитания.
Кроме того, на случай аварий в сфере ЖКХ сформировали 1347 ремонтных бригад из 4760 человек и 1362 единиц техники. Для экстренных служб составили графики дежурств.
