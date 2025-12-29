Ричмонд
Путин наградил пятерых россиян орденом «Родительская слава»

Путин наградил пятерых россиян из трех регионов орденом «Родительская слава».

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил пятерых россиян из Тульской и Воронежской областей, а также из Севастополя орденом «Родительская слава», соответствующий указ был опубликован в понедельник.

«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградить орденом “Родительская слава” Комарову Галину Дмитриевну, город Севастополь; Лосева Алексея Николаевича, Тульская область; Лосеву Татьяну Владимировну, Тульская область; Чеботарева Александра Владимировича, Воронежская область; Чеботареву Олесю Викторовну, Воронежская область», — написано в указе.

Кроме того, президент РФ наградил медалью ордена «Родительская слава» семьи Денисовых из Тульской области, Кузнецовых из Омской области, Шелеповых из Владимирской области, а также Мизановых из Республики Алтай и Монгуш из Республики Тыва.