В РФ создали композитный наноматериал для регенерации периферических нервов

Как отмечают ученые, периферические нервы часто повреждаются в результате различных травм, дорожно-транспортных происшествий или в результате развития аутоиммунных заболеваний или различных форм токсического воздействия. Для их восстановления применяются разные методы, в том числе нейропластика и сшивание, которые далеко не всегда помогают полностью восстановить работу поврежденных нервов.