После вмешательства прокуратуры воронежский лес очистили от мусора и машин

По данным прокуратуры, в ходе проверки выяснилось, что 0,5 гектаров леса было завалено мусором, а также там стояли чужие автомобили. Кроме того, арендатор не вырубал аварийные деревья, и на участке не было даже элементарного инвентаря для тушения огня.