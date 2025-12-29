После вмешательства прокуратуры воронежский лес очистили от мусора и машин

Воронежская природоохранная прокуратура выявила грубые нарушения в Гремяченском лесничестве: арендатор — компания ООО «Спецресурс» — превратил лесной участок в стихийную парковку и свалку, полностью проигнорировав правила пожарной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 29 декабря.
По данным прокуратуры, в ходе проверки выяснилось, что 0,5 гектаров леса было завалено мусором, а также там стояли чужие автомобили. Кроме того, арендатор не вырубал аварийные деревья, и на участке не было даже элементарного инвентаря для тушения огня.
Прокуратура потребовала от областного министерства лесного хозяйства, с которым горе-арендатор заключал договор, немедленно исправить ситуацию. В итоге на территории убрались, установили бетонные блоки, чтобы закрыть въезд машинам, и закупили противопожарное оборудование. Сейчас, как сообщили сотрудники прокуратуры, участок приведен в надлежащий вид.