Хабиров обозначил план защиты Башкирии от атак БПЛА в праздники

Глава Башкирии определил план действий при угрозе атак БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 29 декабря, глава Башкирии Радий Хабиров посвятил часть оперативного совещания в Центре управления республикой вопросу обеспечения безопасности в местах массового скопления людей. Он отметил, что угроза совершения диверсионно-террористических актов, в том числе с использованием беспилотников, сохраняется на всей территории страны.

Руководитель региона поблагодарил членов антитеррористического комитета за проделанную в течение года работу по выстраиванию системы защиты, но подчеркнул, что сейчас необходимы дополнительные меры. Он озвучил конкретные поручения, вытекающие из решения АТК.

В первую очередь, необходимо в кратчайшие сроки завершить техническое укрепление и обеспечение антитеррористической защиты всех праздничных объектов.

Во-вторых, требуется дополнительно привлечь к охране порядка в местах массового скопления людей сотрудников частных охранных организаций, дружинников, а также представителей патриотических и правоохранительных объединений. Хабиров отметил, что не все главы муниципалитетов активно занялись этим вопросом.

Третье поручение касается создания условий для силовиков: необходимо оказать содействие в выделении помещений для обогрева личного состава органов внутренних дел и других лиц, обеспечивающих правопорядок.

Четвертый пункт — обеспечить информирование населения о действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций, обнаружении подозрительных предметов и при угрозе атак с использованием БПЛА.

Пятое: в местах проведения мероприятий должно быть организовано постоянное дежурство ответственных должностных лиц и технических специалистов. В отдаленных населенных пунктах и на коммерческих площадках, где не предусмотрены наряды полиции, меры безопасности должны обеспечиваться силами местных поселений и собственников объектов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.

