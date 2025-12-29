В Ростове на Северо-Кавказской магистрали провели «Елку добра»

В четвертый раз на Северо-Кавказской железной дороге провели корпоративное событие «Елка добра». В управлении на новогоднем дереве было размещено 66 конвертов с посланиями от детей железнодорожников-участников СВО.
Открыл мероприятие начальник Северо-Кавказской магистрали Сергей Задорин. Он снял с елки послание от Мирославы Лысенко. Девочка попросила у Деда Мороза железную дорогу на пульте управления.
Руководитель обещал исполнить эту детскую мечту и отметил, что благодаря активной профориентационной работе, которую проводит железная дорога, интерес к профессии железнодорожника возрос. В том числе юные представительницы женского пола активно начали интересоваться «неженскими» профессиями.
К примеру, когда Сергей Задорин недавно общался с воспитанниками Владикавказской детской железной дороги, одна из учениц заявила о желании стать в будущем машинистом поезда.
Возможно и маленькая Мирослава, которой вскоре доставят подарок, тоже свяжет жизнь с большой стальной магистралью.
— Исполнение детский желаний уже стало хорошей, доброй традицией на нашей дороге, — отметил Сергей Задорин. — В этих небольших посланиях сосредоточены мечты, которые обязательно должны исполняться.
Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД.
Председателю Дорпрофжел Михаилу Пружине досталось письмо от мамы Владислава Мельникова с просьбой подарить годовалому сыну развивающую игру.
— Наверное, нет ничего важнее, чем мечты, которые сбываются у детей, — отметил профсоюзный лидер магистрали. — Когда хорошо ребёнку — хорошо его родителям. Когда хорошо его родителям — хорошо будет нашей большой России.
Все мечты детей, чьи письма были размещены на «Елке добра», будут исполнены. Подарки каждому из них доставят адресно и поздравят с Новым годом.