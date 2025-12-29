«Яндекс» назвал оптимальное время для заказа такси в Новый год

Там отмечается, что 31 декабря уехать на такси выгоднее всего до 20.00, а также в период с 22.00 до 23.00, далее спрос переходит к пиковым значениям и начинает спад в районе трех часов ночи. «Повышенный спрос держится всю ночь, до 5−6 утра. В 3−4 часа ночи ситуация немного стабилизируется: ажиотаж снижается, появляется больше свободных водителей», — пояснили в «Яндексе».