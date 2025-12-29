Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин присвоил военному прокурору ЦВО звание генерал-лейтенанта

Путин присвоил генерал-лейтенанту юстиции Ольховатенко звание генерал-лейтенанта.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил военному прокурору Центрального военного округа Константину Ольховатенко звание генерал-лейтенанта юстиции, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«Присвоить воинские звания военнослужащим органов военной прокуратуры: генерал-лейтенанта юстиции — Ольховатенко Константину Владимировичу», — говорится в документе.

Также Путин присвоил звание генерал-майора юстиции первому заместителю военного прокурора Московского военного округа Дмитрию Симонову.

Кроме того, присвоены классные чины работникам органов и организаций прокуратуры РФ. Так, чина государственного советника юстиции 2 класса удостоен ректор Университета прокуратуры РФ Игорь Мацкевич, а замначальника управления Генпрокуратуры по ЦФО Александр Сидоров — чина государственного советника юстиции 3 класса.