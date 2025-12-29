МГУ успешно принял управление запущенным на орбиту спутником «Скорпион»

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Ученые Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова успешно установили связь и приняли управление исследовательским кубсатом (малым спутником) «Скорпион», который накануне был запущен с космодрома Восточный. Об этом ТАСС сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий.
Кубсат разработан специалистами Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д. В. Скобельцына МГУ (НИИЯФ МГУ) совместно с аспирантами, студентами и школьниками. На орбиту его вывела ракета-носитель «Союз-2.1б». Спутник отделился от разгонного блока «Фрегат» через 2 часа 40 минут после старта с космодрома Восточный и позже вышел на связь с Центром управления полетами НИИЯФ МГУ, уточнил глава университета.
«Мы приняли управление, и сейчас идут штатные проверки всех систем. Это 21-й спутник Московского университета и самый крупный из кубсатов. Мы сделали еще один большой шаг в космос», — сказал Садовничий корреспонденту ТАСС.
Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала 28 декабря с Восточного с двумя спутниками «Аист-2Т» и 50 попутными аппаратами. «Скорпион» — крупнейший аппарат формата 16U, созданный в рамках проектов «Space Pi», «Созвездие-270» и научно-образовательной школы МГУ «Космос». Он представляет собой платформу для науки, образования и развития новых технологий.
«Этот запуск — подтверждение того, что Московский университет является лидером в сфере космического образования и научных исследований. МГУ выступил инициатором федерального проекта “Кадры для космоса”, и наша задача — сформировать новую систему подготовки специалистов, которые будут работать в космической отрасли через 5, 10, 20 лет. Мы стремимся укреплять и развивать компетенции МГУ так, чтобы они стали опорой для всего научно-образовательного сообщества России», — заключил Садовничий.
Направления работы спутника.
«Скорпион» выходит на связь шесть раз в сутки во время пролетов над станциями МГУ. После завершения этапа ввода аппарата в эксплуатацию он начнет регулярно передавать ученым результаты измерений. Как пояснили ТАСС в пресс-службе университета, кубсат будет сканировать радиационную обстановку вокруг Земли, а также использоваться в изучении астрофизических явлений (вспышек света, гамма-излучения и потоков частиц).
«Третьим направлением работы спутника станут эксперименты с биологическими образцами. Они нужны для накопления данных о том, как живые системы реагируют на условия космоса. На борту “Скорпиона” размещены шесть научных приборов, все они разработаны в Московском университете», — уточнили ТАСС в вузе.