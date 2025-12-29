Какая погода будет в Казахстане 30 декабря

В Туркестанской области ночью осадки, на западе, в горных районах сильные осадки (преимущественно дождь), днем на юге, западе, в центре, в горных районах области дождь, в первой половине дня в горных районах сильный дождь. На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер юго- восточный с переходом на юго-западный 8−13, на севере, западе, в горных районах области 15- 20, ночью на горных перевалах области порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 3−8 тепла, на севере, в горных районах области 0 градусов, днем 9−14, на севере, в горных районах области 5 тепла.