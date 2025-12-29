Какая погода будет в Казахстане 30 декабря

АЛМАТЫ, 29 дек — Sputnik. Большая часть Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием ложбины северо-западного циклона, в связи с чем ожидаются осадки в виде дождя и снега, на северо-западе ожидается сильный снег.
На севере страны ночью пройдут сильные осадки, на юге ночью сильные осадки, днем сильный дождь. На севере, западе, в центре ожидается метель.
Лишь на востоке республики с отрогом антициклона сохранится погода без осадков. По республике прогнозируются туманы, гололед, усиление ветра.
В Абайской области без осадков. Ночью и утром на юге области туман. Ветер юго-восточный 9−14, на севере, юге, в центре области 15−20, в Жарминском районе порывы 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 5- 10, на востоке, юге области 15−20 мороза, днем 4 мороза-1 тепла, на востоке области 8−13 мороза.
В Акмолинской области осадки (дождь, снег), метель, гололед, туман, ночью на юге, востоке сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9−14, временами порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 0−5 мороза, днем 2 мороза-3 тепла.
В Актюбинской области ночью на юге, востоке, в центре снег, гололед, днем на западе, востоке небольшой снег. На западе, севере, юге области туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, на юге области 5, днем 7−12, на юге области 4 мороза.
В Алматинской области без осадков. Ночью на юге области слабый туман. Ветер юго-восточный 9−14, на юге, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 2 мороза-3 тепла, в горных районах области 7−12 мороза, днем 5−10 тепла, в горных районах области 3 мороза-2 тепла.
В Атырауской области на западе, севере, востоке снег, на юге небольшой снег. На севере, юге, востоке области туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 3−8, на востоке области 11−16 мороза, днем 1−6, на востоке области 9 мороза.
В Восточно-Казахстанской области без осадков. Ночью и утром на юге области туман. Ветер восточный, юго-восточный 9−14, на севере, востоке, юго-востоке области 15−20, днем порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, на северо-западе области 7, на востоке области 22−27 мороза, днем 4 мороза-1 тепла, на севере, востоке, юге области 9−14 мороза.
В Жамбылской области в горных районах осадки (дождь, снег), гололед. На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер юго-западный 9−14, ночью и утром на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20, порывы 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 3−8 тепла, на севере, в горных районах области 2−7 мороза, днем 9−14, на севере, в горных районах области 4 тепла.
В Жетысуской области без осадков. Ночью и утром в горных районах области туман. Ветер юго-восточный 9−14 м/с, на востоке области порывы 15−20, в районе Алакольских озер 23−28, временами 30 м/с и более. Температура воздуха ночью 2−7, на востоке, в горных районах области 10 мороза, днем 5−10 тепла, на севере, в горных районах области 0−5 мороза.
В Западно-Казахстанской области снег, низовая метель. На западе, севере, востоке области туман, гололед. Ветер юго-западный 9- 14, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 4−9, днем 1−6 мороза.
В Карагандинской области на западе, севере осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, севере, востоке области туман. Ветер южный, юго-западный 9−14, на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 1−6, на востоке области 11−16 мороза, днем 2 мороза-3 тепла.
В Костанайской области снег, метель, гололед, на западе, севере сильный снег. На западе, севере, юге области туман. Ветер юго-западный 9−14, на севере, востоке, юге области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, на севере области 18, на юге области 5 мороза, днем 5−10, на юге области 2 мороза.
В Кызылординской области ночью на севере, востоке, в центре осадки (преимущественно дождь), днем на востоке небольшие осадки (преимущественно дождь). На севере, востоке, в центре области туман, гололед. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 1 мороза-4 тепла, на севере области 4 мороза, днем 3 мороза-2 тепла, на юге области 5 тепла.
В Мангистауской области днем на юге, севере, востоке осадки (дождь, снег), гололед. На юге, севере, в центре области туман. Ветер юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 3 мороза-2 тепла, на севере области 7 мороза, днем 0−5 тепла, на севере области 5 мороза.
В Павлодарской области днем осадки (дождь, снег), гололед. На западе, востоке области низовая метель. Ветер южный 9- 14, на западе, юге, востоке области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 9−14, на юге области 6 мороза, днем 2 мороза-3 тепла.
В Северо-Казахстанской области снег, метель, гололед. На западе, севере области туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный ночью 9−14, на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с, днем 15−20, на юге, востоке области порывы 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, на западе области 13, днем 0−5, на западе области 8 мороза.
В Туркестанской области ночью осадки, на западе, в горных районах сильные осадки (преимущественно дождь), днем на юге, западе, в центре, в горных районах области дождь, в первой половине дня в горных районах сильный дождь. На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер юго- восточный с переходом на юго-западный 8−13, на севере, западе, в горных районах области 15- 20, ночью на горных перевалах области порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 3−8 тепла, на севере, в горных районах области 0 градусов, днем 9−14, на севере, в горных районах области 5 тепла.
В Улытауской области ночью осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, днем на востоке небольшие осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На севере, юге, в центре области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9−14, ночью и утром на севере, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 3 мороза-2 тепла, днем 1 мороза-4 тепла.
Погода в мегаполисах.
В Астане: облачно, осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер юго-западный 9−14, временами порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 1−3 мороза, днем 1−3 тепла.
В Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 0,+2°С, днем +7+9°С.
В Шымкенте: переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 8−13, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 6−8, днем 11−13 тепла.