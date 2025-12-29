Для одних отдых, для других — проверка: как Казань подготовилась к новогодним праздникам

31 декабря по всей стране начинаются 12 дневные новогодние каникулы. Если для кого-то это дни отдыха, то для городских служб — серьезная проверка. О том, как город подготовился к зимним каникулам, говорили на аппаратном совещании в мэрии.
Участники совещания обсудили самые актуальные вопросы для городского хозяйства, от которых непосредственно зависит комфорт и безопасность горожан в период каникул.
По словам руководителя исполкома Казани Рустема Гафарова, несмотря на сложности, уходящий год был в столице Татарстана весьма насыщенным. Достигнуты положительные результаты практически во всех отраслях.
Чиновник отметил, что во время праздников особое внимание будет уделено сфере ЖКХ.
По словам замруководителя исполкома по вопросам ЖКХ Искандера Гиниятуллина, аварийные бригады со специальной техникой будут дежурить круглосуточно. Резерв необходимых материалов и оборудования подготовлен.
В выходные большинство казанцев проводят дома, поэтому необходимо своевременно вывозить снег из дворов и внутриквартальных проездов. В эти дни во дворах Казани будут около трудиться 1,4 тысяч дворников и 230 единиц снегоуборочной техники. На случай сильных снегопадов может быть дополнительно привлечено 80 единиц техники.
Гатиятуллин также особо отметил важность своевременного вывоза мусора. В выходные это особенно актуально, поскольку по сравнению с обычными днями объем отходов возрастает. Для это в городе будет задействовано 120 мусоровозов.
Замруководителя исполкома обратился к казанцам с просьбой не загораживать своими машинами проезд к контейнерным площадкам, и напомнил, что за парковку с нарушением правил предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере две тысячи рублей.
Призыв замруководителя исполкома Казани по вопросам благоустройства Игоря Куляжева к жителям города также казался парковки автомобилей, но уже на городских дорогах. По его словам, транспортные средства, припаркованные вдоль дорог, затрудняют очистку улиц. С 19 декабря горожан регулярно освещают о том, какие улицы и когда будут очищать от снега.
«В большинстве случаев оповещения работают, но проблемным остается Ново-Савиновский район», — сказал Куляжев.
Он напомнил, что нарушителям грозит не только штраф, но и эвакуация мешающих работе спецтехники автомобилей.
Куляжев также рассказал о подготовке города к снегопадам. По его словам, в новогодние каникулы будет задействовано порядка 600 единиц спецтехники, а если снегопады будут аномальные, то количество машин удвоят.
Работа общественного транспорта в Казани с 31 декабря по 11 января будет осуществляться по графику выходного дня, сообщил заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров. По его словам, в новогоднюю ночь работу самых востребованных маршрутов наземного транспорта продлят до двух часов ночи. Казанское метро будет работать до полуночи.
Шакиров также сообщил, что в рождественскую ночь 7 января будет организована специальная подача автобусов. Так, для посетителей Собора Казанской иконы Божьей Матери, где пройдет праздничная служба, подадут автобусы к остановке «КАИ».
Что касается работы учреждений здравоохранения в праздничные дни, то, по словам заместителя министра здравоохранения РТ, начальника управления здравоохранения Казани Ильназа Ахмадиева, стационары и родильные дома с 31 декабря по 11 января будут работать круглосуточно. Режим работы поликлиник и женских консультации — с 9:00 до 17:00 часов, стоматологии — с 9:00 до 15:00.
Пять травмпунков, будут круглосуточно осуществлять прием вне зависимости от места жительства пациентов. Адреса, по которым расположены травмпункты:
· Лечебная, 7;
· Адоратского, 30а;
· Фатыха Карима, 14/67;
· Мавлютова, 2;
· Бигичева, 20.
Общественный порядок во время новогодних каникул в Казани будут осуществлять более 900 полицейских, а также сотрудники Росгвардии.
По словам начальника управления МВД России по Казани Рината Габитова, в местах, где проходили предновогодние мероприятия в Казани, нарушений не допущено.