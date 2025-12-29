Патрушев призвал школы пробуждать у детей активный интерес к науке

РЫБИНСК (Ярославская обл.), 29 дек — РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев назвал крайне важной задачей школ пробуждать у детей активный интерес к науке и благодаря этому создать фундамент подготовки увлечённых инженеров.
«Безусловно, фундамент инженерного образования закладывается в школе. Именно школа даёт базовые знания по математике, физике, химии, биологии, информатике, на которые впоследствии укладываются профессиональные программы подготовки и переподготовки», — сказал Патрушев, выступая в Рыбинском государственном авиационном техническом университете имени Соловьева (РГАТУ) на совещании по вопросам повышения эффективности подготовки инженерных кадров, в том числе для двигателестроения и судостроения. Совещание прошло по поручению президента РФ Владимира Путина.
По данному направлению уже приняты меры, добавил Патрушев. Так, при поддержке индустриальных партнёров в Рыбинске создано 38 инженерных классов, в которых обучаются более 780 учеников, отметил он. По словам Патрушева, программой развития Рыбинского университета, утверждённой Минобрнауки РФ, предусмотрена организация инженерных классов во всех школах города.
"Крайне важно укреплять интерес школьников к науке и инженерной деятельности. Также требуется постоянно совершенствовать подходы к образованию детей дошкольного и младшего школьного возраста, которые позволят сформировать активный интерес детей к науке и технике.
Таким образом мы создадим фундамент, который будет поддерживать интерес к технологиям и инженерии на протяжении всей учебной жизни ребёнка, повышая шансы на подготовку квалифицированных и увлечённых специалистов в будущем", — подчеркнул Патрушев.
Он подчеркнул исключительную важность работы учителей.
«Основа для технологического лидерства страны формируется, прежде всего, учителем, а это значит, что нужно серьёзно повышать требования к поступающим в педагогические вузы абитуриентам, добиваться высокого уровня педагогической и предметной подготовки будущих учителей, устранить имеющийся дефицит преподавателей данных предметов. В целях реализации наших решений по восполнению дефицита учителей по математике и физике, повышению качества их подготовки на базе Рыбинского университета образован Центр инженерной физико-математической подготовки педагогов и наставников “Ресурс”. Обучение в Центре осуществляется на основе цифровых лабораторий, позволяющих погрузиться в экспериментальную физику и освоить знания на реальных примерах», — сказал Патрушев.
С 2025 года в Ярославской области в целях реализации непрерывного образования при подготовке инженерных кадров реализуется пилотный проект по созданию «бесшовного» образования, который объединяет Рыбинский университет, среднюю школу № 1 и созданный на её базе детский сад, отметил помощник президента.