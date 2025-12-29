Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии появится газовая заправка за 50 млн рублей: Хабиров уже распорядился предоставить землю

Глава Башкирии без торгов отдал землю под газовую заправку за 50 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение о предоставлении в аренду без торгов земельного участка для строительства автомобильной газонаполнительной компрессорной станции в городе Давлеканово. Документ опубликован на официальном портале правовой информации республики.

Согласно распоряжению, ООО «Башметан» получит в аренду участок площадью 7691 квадратный метр. Земля отводится для реализации инвестиционного проекта, которому ранее был присвоен статус приоритетного.

Министерству земельных и имущественных отношений Башкирии поручили заключить с компанией соответствующий договор аренды.

Напомним, проект строительства АГНКС в Давлеканово рассматривался на заседании регионального Инвестиционного комитета в октябре. Компания «Башметан», уже введшая в эксплуатацию четыре газовых заправки на территории республики, планирует вложить в новый объект 50 миллионов рублей.

Администрация Давлекановского района со своей стороны окажет содействие в оформлении необходимых документов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.