В Башкирии появится газовая заправка за 50 млн рублей: Хабиров уже распорядился предоставить землю

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение о предоставлении в аренду без торгов земельного участка для строительства автомобильной газонаполнительной компрессорной станции в городе Давлеканово. Документ опубликован на официальном портале правовой информации республики.
Согласно распоряжению, ООО «Башметан» получит в аренду участок площадью 7691 квадратный метр. Земля отводится для реализации инвестиционного проекта, которому ранее был присвоен статус приоритетного.
Министерству земельных и имущественных отношений Башкирии поручили заключить с компанией соответствующий договор аренды.
Напомним, проект строительства АГНКС в Давлеканово рассматривался на заседании регионального Инвестиционного комитета в октябре. Компания «Башметан», уже введшая в эксплуатацию четыре газовых заправки на территории республики, планирует вложить в новый объект 50 миллионов рублей.
Администрация Давлекановского района со своей стороны окажет содействие в оформлении необходимых документов.
