Стала та его судьбою: в Театре Пушкина простились с Верой Алентовой

— Вера Валентиновна — дива во всех смыслах. Мы часто говорим о том, какая она актриса и красавица, но мне хочется сказать о ее фантастическом чувстве юмора. Она могла пошутить остро, иногда даже зло — так, как, наверное, никто не мог. Весь театр знает, что я могу расколоться на сцене — и меня уже не остановить. Однажды мы играли спектакль, и это случилось рядом с ней. Вера Валентиновна резко подошла и одернула меня. Очень жестко. А потом вышла за кулисы и сказала: «Деточка моя, прости, пожалуйста, ты не обижаешься, что я так грубо?» А я смотрю на неё и думаю: «Боже мой, вы же меня спасли», — рассказала Исакова.