Стала та его судьбою: в Театре Пушкина простились с Верой Алентовой

На сцене Театра имени Пушкина простились с народной артисткой РФ Верой Алентовой. Проводить в последний путь легенду отечественного кинематографа приехали родные, друзья и коллеги. Среди них — дочь Юлия Меньшова с мужем Игорем Гординым и детьми, Карен Шахназаров, Игорь Угольников, Константин Хабенский, Евгений Миронов, Александр Михайлов, Мария Аронова, Александр Панкратов-Черный, Александра Урсуляк и многие другие. Подробнее — в репортаже «Известий».
«Дива во всех смыслах».
С самого утра у Театра имени Пушкина, которому Вера Алентова отдала почти 60 лет, собрались журналисты и поклонники актрисы. На Тверском бульваре, где обычно висят афиши репертуара, в траурный день труппа организовала фотовыставку памяти артистки. На черно-белых снимках — Алентова в спектаклях «Я — женщина», «Девичник club», «Дети солнца», «Шоколадный солдатик», «Мадам Рубинштейн».
Еще 25 декабря, в день смерти актрисы, у входа в театр под ее фотографией возник стихийный мемориал: поклонники несли свечи, белые и красные розы, гвоздики, хризантемы.
Вера Алентова скончалась в возрасте 83 лет. Алентовой стало плохо во время церемонии прощания с актером и другом Анатолием Лобоцким в Театре имени Маяковского. Вместе с ним она снималась в фильме Владимира Меньшова «Зависть богов». Актрису экстренно госпитализировали прямо из театра — в состоянии клинической смерти. Спасти ее медикам не удалось.
На сцене, у белоснежного гроба, сидели самые близкие: дочь Юлия Меньшова с мужем Игорем Гординым, их дети — внуки Веры Алентовой и Владимира Меньшова Андрей и Таисия. Несмотря на сильный мороз, очередь к сцене растянулась до конца квартала и не уменьшалась более двух с половиной часов. Коллеги и зрители несли охапки цветов. В зале тихо звучала музыка.
— Вера Валентиновна была нашим ориентиром, камертоном — не только профессиональным, но и человеческим. Примером интеллигентности, деликатности, преданности этому месту, своему делу, семье и стране. Казалось, что так будет всегда. Она была народной артисткой не только по званию, но и по сути, — сказал художественный руководитель Театра имени Пушкина Евгений Писарев.
Первой театральной ролью тогда еще совсем молодой актрисы стала Райна Петкова в спектакле «Шоколадный солдатик» режиссера Бориса Равенских. За 60 лет служения сцене Алентова сыграла более 30 ролей, выходя на сцену до последних дней.
Актриса Виктория Исакова, игравшая с Алентовой в спектакле «Ложные надежды», со сцены отметила ее редкую нежность и невероятное чувство юмора.
— Вера Валентиновна — дива во всех смыслах. Мы часто говорим о том, какая она актриса и красавица, но мне хочется сказать о ее фантастическом чувстве юмора. Она могла пошутить остро, иногда даже зло — так, как, наверное, никто не мог. Весь театр знает, что я могу расколоться на сцене — и меня уже не остановить. Однажды мы играли спектакль, и это случилось рядом с ней. Вера Валентиновна резко подошла и одернула меня. Очень жестко. А потом вышла за кулисы и сказала: «Деточка моя, прости, пожалуйста, ты не обижаешься, что я так грубо?» А я смотрю на неё и думаю: «Боже мой, вы же меня спасли», — рассказала Исакова.
Проститься с актрисой пришли Константин Хабенский, Карен Шахназаров, Игорь Угольников, Александра Урсуляк, Евгений Миронов, Александр Михайлов, Мария Аронова, Александр Панкратов-Черный. Поклонники в этот день вспоминали, как любили ходить на спектакли с Алентовой и как могли бесконечно пересматривать ее фильмы.
— В начале 1990-х я видела спектакль «Варшавская мелодия» и осталась в полном восторге. Алентова была на сцене такой же, как в жизни — свободной. Казалось, она там живет, а не играет. Ну как ее можно было не любить? Мне всегда казалось, что она очень добрая, отзывчивая, совсем не высокомерная, — поделилась с «Известиями» женщина, пришедшая проститься с актрисой.
«Она мечтала уйти именно так».
Настоящая всенародная слава пришла к Вере Алентовой в кино. Мировую известность ей принесла роль Екатерины Тихомировой в фильме «Москва слезам не верит». Картина, снятая Владимиром Меньшовым, получила «Оскар» в 1981 году как лучший иностранный фильм, а сама актриса была удостоена Государственной премии СССР. Образ лимитчицы, пробившейся к успеху в столице силой воли и таланта, оказался во многом автобиографичным и навсегда полюбился миллионам зрителей.
— Это очень жизненный фильм о женщине, которая всего добилась своим трудом. Мне всегда особенно нравилась вторая серия — там показано, через какие трудности она проходит, как тяжело пробиваться в большом городе. А самое интересное начинается тогда, когда героиня уже всего достигла и ей нужно сделать главный выбор — с кем быть, — рассказала «Известиям» поклонница актрисы.
На протяжении всей жизни Алентова оставалась человеком принципа, строгим к себе и окружающим — это не раз отмечал и ее супруг. После ухода Владимира Меньшова в 2021 году она тяжело переживала потерю, но продолжала работать, находя спасение на сцене. В браке с режиссером актриса прожила 59 лет — почти столько же, сколько служила в театре. За последние четыре года Юлия Меньшова потеряла обоих родителей. В эти дни она держится благодаря поддержке близких и мысли о том, что ее мама ушла легко, без мучений.
— Она мечтала уйти именно так — не быть обузой, а уйти быстро, в одно мгновение. В тот день я сама вызвала ей такси и ждала звонка. В последнее время маме было тяжело подниматься по лестнице без поддержки, но, увидев толпу журналистов, она гордо пошла сама. Просто взлетела по этой лестнице — будто ей снова 20. В этом была вся мама. Улетела, как птичка, — сказала со сцены Юлия Меньшова.
Вера Алентова была не только выдающейся актрисой, сыгравшей в любимых миллионами фильмах «Зависть богов», «Ширли-мырли», «Время желаний» и других, но и художественным руководителем мастерской во ВГИКе, где преподавала актерское мастерство. Ее ученики также пришли в этот день проститься со своим педагогом.
После траурной церемонии гроб вынесли из театра под продолжительные аплодисменты. Веру Алентову похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с мужем — режиссером Владимиром Меньшовым.