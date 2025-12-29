Путин наградил медалью зампрокурора Подмосковья

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени заместителя прокурора Московской области Сергея Рокитянского, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
«О награждении государственными наградами… Медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени… Рокитянского Сергея Георгиевича — заместителя прокурора Московской области», — говорится в документе.
Кроме того, указом президента почетное звание «Заслуженный работник прокуратуры Российской федерации» присвоено проректору «Университета прокуратуры Российской Федерации» Наталье Субановой.