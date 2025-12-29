Лукашенко подписал закон, который изменит деятельность белорусских ИП

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал, как информирует его пресс-служба, закон, регулирующий деятельности индивидуальных предпринимателей. Документ называется «Об изменении законов по вопросам индивидуальной предпринимательской деятельности». Отмечается, что данный правовой акт носит системный характер, а его положения корректируют сразу 26 законов в различных сферах правоотношений, а также три кодекса.