С 1 января в Ростовской области подорожает проезд в электричках

С 1 января 2026 года в Ростовской области изменится тариф на проезд в электричках. Об этом сообщает АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания».
Оплата за 10 км пути на территории региона составит 27 рублей.
33 рубля 50 копеек придется платить за поездки по территории Ростовской агломерации. В данном случае речь идет о передвижениях в пределах остановок: Рабочий Городок, проспект Октября, Микояна, Ростов-Товарный, Сельмаш, Орджоникидзе, Развилка, Красный Аксай, Кизитеринка, Темерник, 1337 км, Ростов-Западный, 1330 км, Каратаево Сады, Левенцовская, Первомайская, Гниловская, Ростов-Берег.
Также новые тарифы введут в Ставропольском крае (5 рублей 23 копейки за 1 км пути на поезда 6000-й нумерации, а также на поезда 7000-й нумерации «Ласточка»), в Краснодарском крае (38 рублей за 10 км пути) и в Республике Карачаево-Черкессия (22 рубля 63 копейки за 10 км пути).
